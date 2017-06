Nova meta u borbi protiv mikroba

Mikroorganizmi raspolažu sa nevjerovatnim mehanizmima za preživljavanje u najtežim okolnostima.

Jedan od njih je i stvaranje biofilma - sluzavih i ljepljivih membrana, koji im omogućava da izbjegnu prepoznavanje od strane imuno sistema i povećava otpornost na antibiotike.

Zahvaljujući biofilmu, bakterije i gljivice mogu inficirati katetere u unutrašnjosti organizma, implante poput srčanih zalizaka i vještačkog kuka. Veoma su otporne zbog toga što izlučuju sluzavi matriks koji sprečava antibiotike da djeluju unutar ćelije mikroba.

Ali nedavno su objavljeni rezultati istraživanja koji ohrabruju: naučnici Istraživačkog instituta Zdravstvenog centra Univeziteta Mek Gil iz Kanade i Bolnice za bolesnu djecu razvili su novu tehnologiju zasnovanu na dejstvu enzima, kojom se sprečava nastanak biofilma i omogućava njegova razgradnja.

Ovo istraživanje, nedavno objavljeno u naučnom časopisu Nacionalne akademije nauka SAD - Proceedings of the National Academz of Sciences (PNAS), ukazuje na mogućnost novih strategija za liječenje bolničkih infekcija poput pneumonija, infekcija urinarnog sistema i sepse (bloodstreem invecions). Prema riječima istraživača, upotrijebili su moćno bakterijsko oružje protiv njih samih.

"Umjesto pokušaja da pronađemo novo oružje za pojedinačne mikrobe, usmjerili smo se na razbijanje "zida" koji ih štiti. Istraživanje mehanizma proizvodnje biofilma dovelo nas je do enzima koji razdvajaju molekule šećera koji su "lijepak" unutar biofilma. Upravo njih smo iskoristili i dobili rezultat koji obećava."

Prethodne strategije bile su ograničene na sprečavanje stvaranja biofilma. Enzimi kojima mikroorganizmi isjecaju spomenute molekule šećera i premještaju ih tokom procesa izgradnje i tokom kasnijih promjena u biofilmu, iskorišćeni su za njegovo razbijanje.

Prema riječima istraživača ovaj pristup daje dobre rezultate na eksperimentalnim životinjama. Očekuje se, da će preparati zasnovani na mikrobnim enzimima, biti u upotrebi u bliskoj budućnosti.

(RTS)