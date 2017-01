Pronađen najstariji predak čovjeka (FOTO)

Naučnici su otkrili najstarijeg pretka čovjeka i mnogih drugih živih stvorenja.

Oni su pronašli fosilizovane tragove 540 miliona godina starog stvorenja i to “izuzetno dobro očuvane”.

Mikroskopska morska životinja najraniji je korak na stazi evolucije koji je doveo do pojave prvih riba i naposlijetku čovjeka.

Detalji o ovom otkriću u centralnoj Kini objavljeni su u časopisu “Nature”.

Istraživački tim kaže da je Saccorhytus najprimitivniji primjer kategorije deuterostomija, pretka širokog spektra živih stvorenja, uključujući i kičmenjake.

Saccorhytus je bio dugačak svega jedan milimetar i živeo je između čestica pijeska na morskom dnu.

