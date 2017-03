Prvi robot-policajac na ulice Dubaija izlazi u maju

Početkom maja 2017. godine na ulice Dubaija izaći će prvi robot-policajac, čiji je koncept predstavljen 2015. godine.

Robot će prepoznavati ljudska lica na udaljenosti od 20 metara, a na njegovom višejezičnom i interaktivnom ekranu građani će moći prijavljivati zločine, plaćati kazne i slično.

S druge strane, on će prilaziti građanima i pozdravljati ih.

Plan je da do 2030. godine roboti čine 25 posto ukupnog broja policajaca, a tamošnje vlasti žele da Dubai postane jedan od pet najsigurnijih gradova na svijetu.

Gitex 2016: Dubai Police Robot to enter service from next year pic.twitter.com/Jl7OuSXcWx