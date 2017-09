Revolucionarna ideja Ilona Maska prijeti da uništi avio-industriju

Vlasnik agencije Space X Ilon Mask pojasnio je na koji način želi da otputuje na Mjesec i Mars, ali je i otkrio da isti raketni sistem želi da koristi i na Zemlji.

Naime, raketni sistem bi omogućio da s jednog na drugi kraj Zemlje stižemo za najviše sat vremena, a ideju je demonstrirao na sceni. On je objasnio da bi ovakav način putovanja omogućio putnicima koji prelaze velike razdaljine da putuju za 30 do 60 minuta i to po istoj cijeni koje se trenutno nude u ekonomskim klasama avio-kompanija.

Predložio je da mega-raketa, po imenu “Big Fucking Rocket“ ili BFR lansira masivni svemirski brod u Zemljinu orbitu. Brod bi se onda prizemljio na periferiji svjetskih metropola. Iako je sve trenutno samo jedna zamisao, Ilon se nada da će sa prvim projektima krenuti već kroz šest do devet mjeseci.

U snimku je prikazana ilustracija ideje, a putnici se prvo ukrcavaju na veliki brod koji ih prevozi do baze. Onda se koristi ista raketa kojom Mask planira da pošalje ljude na Mars 2024. godine. Ipak, umjesto da ode na drugu planetu nakon što napusti Zemljinu atmosferu, brod se razdvaja i kreće prema drugom gradu – u prikazanom videu u pitanju je put od Njujorka do Šangaja. Za samo 39 minuta putnici bi prešli 11.851 kilometar.

Od Hong Konga do Singapura put će trajati 22 minuta, od Londona do Dubaija ili Njujorka 29 minuta, a od Los Anđelesa do Toronta 24 minuta.

Mask je objasnio da će letjelica moći da primi između 80 i 200 ljudi, kao i da je izvršeno 16 uspješnih proba slijetanja, ali više detalja o projektu nije otkrivao.

Glavno pitanje je: da li će ljudi biti spremni da izlažu svoja tijela ekstremnom stresu kako bi uštedjeli nekoliko sati puta?