Robot dirigovao orkestru na Bočelijevom koncertu u Pizi

Robot u ljudskom obličju po imenu Ju Mi dirigovao je u utorak uveče filharmonijskom orkestru na koncertu italijanskog tenora Andree Bočelija u Teatru Verdi u Pizi, pokazujući izuzetnu gipkost pokreta.

To je bilo prvo pojavljivanje ovog robota sa dvije ruke koji je dizajnirala švajcarska kompanija ABB, a povodom obilježavanja Prvog međunarodnog festivala robotike u tom gradu u Toskani, prenosi danas Rojters.

Robot je dirigovao orkestru pri izvođenju 18 muzičkih djela, uključujući čuvenu ariju "La Dona e mobile" iz Verdijeve opere "Rigoleto", a kada je podigao dirigentsku palicu nije pokazao ni najmanji znak nervoze, navodi britanska agencija.

"Ju Mi ima visok nivo pokreta i fluidnosti u pokretima, kao i nevjerovatno iznijansirane izraze", rekao je listu "Il Fato kvotidijano" Andrea Kolombani, redovni dirigent orkestra "Luka" koji je sinoć nastupio u Pizi.

Kako je Kolombani ocijenio, "to je izvanredan korak napred s obzirom na inače krute pokrete kakvi su se kod robota mogli vidjeti do sada".

Ju Mi, čije je ime izvedeno od fraze "you and me" (ti i ja), sve pokrete je učio od Kolombanija, koji mu je pridržavao ruke na probama kako bi kompjuter mogao da memoriše ispravne pokrete.

Robot ne može da improvizuje i bilo kakva neočekivana promjena tempa muzičara bila bi pogubna.