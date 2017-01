"Sat sudnjeg dana" pomaknut na dvije i po minute do ponoći

Sat apokalipse koji simbolizuje neposrednu opasnost svjetske kataklizme, pomaknut je naprijed za 30 sekunda, na 2 minute i 30 sekunda prije ponoći, objavili su u četvrtak naučnici obrazloživši tu odluku prijetnjama poput nuklearnog oružja, klimatskih promjena i izborom Donalda Trumpa za američkog predsjednika.

Glasovni sat Izvješća atomskih fizičara nije bio bliže ponoći u zadnje 63 godine kada je SSSR 1953. detonirao svoju prvu hidrogensku bombu označivši početak trke u nuklearnom naoružavanju, ističu naučnici, među kojima je petnaest dobitnika Nobelove nagrade, prenosi Tportal.hr.

Kao razloge svoje zabrinutosti navode, među ostalim, ‘snažan porast nacionalizma u svijetu, izjave predsjednika Donalda Trumpa o nuklearnom oružju, klimatske promjene i pogoršanje sigurnosnog stanja u svijetu u kontekstu sve sofisticiranijih tehnologija’.

Stručnjaci usto ističu da su Sjedinjene Države i Rusija, koji zajedno posjeduju više od 90 posto nuklearnog oružja u svijetu, suparnici na nekoliko područja sukoba, poput Sirije i Ukrajine.

U 2015. sat je bio pomaknut natrag za dvije minute, na 23.57 sati i tako je ostao u 2016. Naučnici su tada kao ohrabrujuće činjenice naveli dogovor o iranskom nuklearnom programu i pariški dogovor o klimi.

Vrijeme na satu se od njegova uvođenja pomicalo 19 puta, od dvije minute do ponoći 1953. do 17 minuta do ponoći 1991., na kraju hladnog rata.