Testiranje očiju otkriva Alchajmerovu bolest 20 godina prije početka bolesti

Američki naučnici razvili su neinvazivni metod testiranja očiju, koji otkriva Alchajmerovu bolest 20 godina prije pojave simptoma.

Naučnici iz Los Anđelesa ističu da upoređivanje rezultata testa očiju sa snimkom mozga pokazuje da je test jednako uspješan u otkrivanju "plaka" koji se taloži u mozgu, a dio je simptoma Alchajmerove bolesti.

Jedan broj stručnjaka smatra da se radi o jednom od najvećih otkrića u istraživanju Alchajmerove bolesti - navode naučni portali.

Prije desetak godina, jedini način tačne dijagnoze ove bolesti bilo je posthumno analiziranje mozga pacijenata.

Posljednjih godina koristi se "PET snimanje" živih ljudi da bi se otkrili markeri bolesti. Tehnologija je skupa, a test je invazivan, jer pacijentu treba ubrizgati radioaktivnu injekciju.

Za potrebe studije pacijenti su pili tekućinu koja sadrži "kurkumin", prirodnu komponentu kurkume.

"Kurkumin" čini da se "amiloidni plak" u retini (dijelu mozga) osvijetli tako da se na snimku dobro vidi.

Taj snimak upoređuje se sa snimkama retine mozga mlađih i zdravih pacijenata. Rezultati su bili tačni koliko i oni dobijeni dostupnim invazivnim metodama.

Alchajmerova bolest je progresivna degenerativna bolest mozga. LJekari objašnjavaju da "nakupljeni protein" uzrokuje smrt nervih ćelija.

To ometa "transmitere" koji prenose poruke iz mozga i uzrokuje njegovo skupljanje.

Nervne ćelije umiru, a funkcije koje one osiguravju - nestaju. To dovodi do gubitka pamćenja, orijentacije i sposobnosti mišljenja i rasuđivanja.

Progres bolesti je lagan i postupan. Pacijenti, u prosjeku, žive pet do sedam godina poslije dijagnoze, a neki i do 15 godina.

Rani znakovi bolesti su: gubitak kratkotrajne memorije, dezorijentacija, promjene ponašanja, promjene raspoloženja, teškoće sa korištenjem novca, teškoće kod biranja telefonskog broja, teškoće pri praćenju tv programa...

Kasnije nastupa težak gubitak pamćenja, zaboravljanje bliskih članova porodice, porodičnih stvari ili lokacija.

Eventualno, oboljela lica gube i sposobnost hodanja. Mogući su i problemi kod uzimanja hrane i pića.