Tri člana posade Sojuza se vratili na Zemlju

Tri člana posade Međunarodne svemirske stanice vratila su se na Zemlju u kapsuli broda "Sojuz MS-04" u Kazahstanu, saopštio je novinarima Centar za kontrolu leta.

Na Zemlju su se vratili kosmonaut "Roskosmosa" Fjodor Jurčihin i astronauti NASA Pegi Vitson i Džek Fišer.

Do dolaska naredne ekspedicije na MKS, u orbiti će rad nastaviti ruski kosmonaut Sergej Rjazanski, Amerikanac Rendolf Breznik i Italijan Paolo Nespoli.

Lansiranje "Sojuza MS-06" sa posadom još jedne u nizu misije MKS 53/54 planiran je za 13. septembar sa kosmodroma Bajkonur.

Touchdown! @AstroPeggy, @Astro2Fish & Russian crewmate land on Earth after 136 days in space; 288 days for Peggy: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/SiylBnuJLG