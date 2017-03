Život nakon smrti postoji? Mozak pacijenta nastavio da radi

Naučnici su pronašli dokaz da ljudski mozak može da nastavi da funkcioniše čak i kada je osoba klinički mrtva.

Istraživači sa Univerziteta u Zapadnom Ontariju u Kanadi zabilježili su električne impulse u mozgu jednog pacijenta uprkos tome što je pacijent uklonjen sa aparata za održavanje organizma u životu.

Moždana aktivnost trajala je još deset minuta nakon prestanka rada srca, a zabilježeni moždani talasi bili su nalik onima koji se javljaju kada smo u stanju dubokog sna.

Ipak, postojala je znatna razlika u električnim aktivnostima u mozgu 30 minuta prije smrti pacijenta i 5 minuta nakon prestanka rada njegovog srca.

“Teško je pretpostaviti fiziološke osnove za ovu EEG aktivnost, s obzirom na to da je uslijdila nakon produženog prestanka cirkulacije”, navodi se u studiji.

Kod preostala tri od četiri ispitana pacijenta mozak je prestao da radi prije nego što je srce stalo, a aktivnost neurona kod sva tri pacijenta bila je drugačija. To znači da svi mi najvjerovatnije doživljavamo smrt na drugačili način, piše Dejli mejl.

U skladu sa time, naučnici kažu da je još rano govoriti o tome na koji način bi ova pojava mogla da se odrazi na naše iskustvo “s one strane života”.

Istraživanje je objavljeno u magazinu “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

(b92)