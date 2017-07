Bokal star 4.000 godina, kako je to moguće?"

Arheolozi koji rade na jugu Turske došli su do neočekivanog otkrića – bokala za vodu starog četiri hiljade godina na kojem je iscrtan smajli.

Poslednjih sedam ljeta, tim turskih i italijanskih arheologa istražuje zemljište na granici Turske i Sirije, gdje se nekada nalazio grad Karkemiš. Tu su iskopali jedan bokal na kojem je bio iscrtan danas popularni smajli.

“Nema sumnje da je to smajli jer nema drugih tragova farbe na predmetu, a i sam bokal je neobičan za antičku keramiku na koju smo prethodno nailazili“, rekao je dr Nikolo Marčeti sa Univerziteta u Bolonji.

Pronađeno je nekoliko predmeta koji su se koristili za pripremanje hrane i pića starih više od četiri hiljade godina. Da se smajli nalazi na površini bokala shvatili su tek kada su predmet odneli u laboratoriju na restauraciju.

Antički bokal sa smajlijem biće izložen u Arheološkom muzeju u Gaziantepu.

'World's oldest smiley emoji’ discovered in Turkey drawn on 4,000 year-old pot https://t.co/t9Xzp6jRRx via @yahooNewsUK pic.twitter.com/r9iABbxo3a