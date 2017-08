Ispod snijega i leda u Alpima pronađene stotine mumificiranih tijela

Otapanje glečera zbog globalnog otopljenja dovelo je do otkrića gomile ljudskih posmrtnih ostataka, saopštila je švajcarska policija.

Policija je saopštila da se ispod otopljenog leda pojavilo na stotine mumificiranih tijela.

Vijest dolazi nakon što su sredinom jula pronađena tijela švajcarskog bračnog para koji je nestao prije 75 godina, a posljednje je pronađeno tijelo Nijemca koji se izgubio na planini 1987. godine, prenosi Gardijan.

Tijela su ostala potpuno očuvana, kao i njihove stvari.

U švajcarskim Alpama u posljednjih stotinak godina nestalo je 40 alpinista, a u francuskim 160.

