Novi snimci sa Antarktika pokazuju ono od čega se strahovalo

Ogroman ledeni brijeg četiri puta veći od Londona, koji se prije dva mjeseca odlomio od Antarktika, počeo je da se kreće, pokazuju najnoviji satelitski snimci.

Kada se ledeni brijeg A68 odlomio od ledenog grebena Larsen C bilo je nejasno šta će se dogoditi.

Ledene ploče nakon odvajanja mogu da ostanu na istom mjestu decenijama, u zavisnosti od morskih struja i topografije morskog dna. Međutim, čini se da je ledena ploča počela da se kreće.

Veličine oko 5.800 kilometara kvadratnih i težine hiljadu milijardi tona, ploča A68 je jedan od najvećih ledenih brijegova ikada poznatih, iako je njegova polovina upola manja od Posove ledene ploče, piše Independent.

“Nakon odvajanja od Larsena C, čini se da se brijeg A68 kreće”, napisao je na svom nalogu na Tviteru profesor Stef Lermit sa Univerziteta Delft u Holandiji.

On je uporedio posljednje satelitske snimke sa prvim nakon odvajanja.

Postoji zabrinutost da će se ledeni brijeg cijepati na manje dijelove koji bi mogli da se nađu na nekoj od transportnih ruta. Ukoliko budu toliko usitnjeni da bi se pratili satelitom, biće rizični po brodove.

Naučnici vjeruju da globalno zagrijavanje nema uticaja na “cjepkanje” ploče. Ipak, ima i onih koji tvrde baš suprotno.

Profesorka Nensi Bertler sa Univerziteta Viktorija u Velingtonu ističe da globalno zagrijavanje i rupa u ozonskom omotaču dovode do iznenadnog raspada brojnih ledenih ploča od kojih neki postoje više od 10.000 godina.

