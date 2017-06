Pogled iz svemira koji potvrđuje koliko je Zemlja zagađena

Astronaut u penziji Skot Keli je tokom svoje jednogodišnje misije u svemiru imao mogućnost da vidi i upozna Zemlju iz potpuno drugačije perspektive.

Ono što je vidio pokušao je da prenese i ostatku svijeta, kao i da nas upozori na ozbiljnost posljedica. Skot Keli ne propušta priliku da javno apeluje na uticaj koji ljudi imaju na našu planetu, kao i odgovornost svakog pojedinca prema Zemlji.

Proteklih nekoliko dana, astronaut Keli je, najvjerovatnije pogođen odlukom američkog predsjednika Donalda Trampa da SAD istupe iz Pariskog sporazuma, na svoj profil na Twitteru postavio nekoliko fotografija koje potvrđuju probleme s kojima se Zemlja suočava.

Saw city lights on my #yearinspace I'd never seen b/c #pollution. Gov't closed coal plants that day. We can make a good impact on Earth too! pic.twitter.com/BMWvhTQGUR — Scott Kelly (@StationCDRKelly) June 1, 2017

„Postoje mjesta na Zemlji koja su skoro uvijek pokrivena zagađenim vazduhom, pa vjerujem da djeca u tim krajevima ne znaju da je nebo plavo“, pisalo je u jednom od njegovih objava na Twitteru, piše Nationalgeographic.rs.

Withdrawing from the #ParisAgreement will be devastating to our planet. Paris and Pittsburgh share the same environment after all. pic.twitter.com/QNO5vHtmEF — Scott Kelly (@StationCDRKelly) June 1, 2017

Nekoliko sati kasnije, dodao je fotografiju i komentar da nikad nije uspio da vidi gradska svjetla zbog zagađenja.

Međutim, Skot Keli nije pesimističan i vjeruje da ćemo pronaći rješenje za borbu protiv klimatskih promjena i očuvanja Zemlje.

„Ukoliko možemo da izgradimo svemirsku stanicu, ukoliko možemo da dosegnemo Mjesec, onda možemo da pronađemo rješenje za probleme životne sredine na Zemlji“, rekao je Skot Keli.