Primatima prijeti izumiranje

Oko 60 odsto od više od 500 vrsta primata je "sada pred istrebljenjem", a brojnost tri četvrtine vrsta primata opada prema studiji objavljenoj u srijedu u časopisu "Science Advances".

Dok naučnici prate smanjivanje broja jedinki i grupa primata u šumama širom svijeta, ovo je prva opšta slika stanja. Rezultat je "uzbuna" veća nego što se mislilo, rekao je istraživač Pol Garber, sa Univerziteta u Ilinoisu. "Perspektiva nije dobra", rekao je Garber koji se nedavno vratio iz džungle Brazila.

Smanjenje broja primata je objasnio ljudskim aktivnostima, uključujući lov, rudarstvo i traganje za naftom. Seča šuma, stočarstvo i zemljoradnja takođe uništavaju dragocena staništa u Africi, Aziji i Južnoj Americi.

Mnogi od problema primata su nedavni. Na primjer, brojnost jedne vrsta gorila - Grauer, opala je sa 17.000 1995. na samo 3.800 sada, uglavnom zbog lova radi njihovog mesa i rudarstva, otkrila je studija.

Svega oko 14.000 sumatranskih orangutana je ostalo u svijetu. Hajnanski gibon u Kini je spao na samo 25 jedinki, dok su 22 od 26 vrsta primata u Kini ugrožene, rekao je Garber. Oko 94 odsto vrsta lemura u svetu je ugroženo, posebno na Madagaskaru koji je jedno od najteže pogođenih mjesta za primate zbog gubitka staništa.

"Moramo da na to da gledamo (gubitak staništa) kao na signal. On nam nešto govori o našoj budućnosti", rekao je Garber. "To je kritičan problem svijeta".

Dok ima nade da će neke vrste biti zaštićene, mnoge će nestati narednih decenija, rekao je koautor studije Eduardo Fernandes-Djuk sa Univerziteta Jejl.

Stručnjak Univerziteta Emori za primate Frans de Val rekao je da je studija "veoma detaljna i pravovremena, a nažalost i tačna". "Jasno je da brojnost primata ide u pogrešnom smjeru", rekao je de Val.