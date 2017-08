Snimci najsnažnije oluje na Zemlji napravljeni ih svemira

Ogroman tajfun u Tihom okeanu postao je najmoćnija oluja na zemlji tokom proteklog vikenda. Noru se tokom jednog dana pretvorio u supertajfun što ga je učinilo najsnažnijom olujom ove godine.

Kako navodi Weather Channel, oluja je za svega 18 sati dostigla brzinu od 145 kilometara na čas. Intenzitet koji je dobijala učinio ju je jakom poput supertajfuna pete kategorije, dostigavši u jednom trenutku brzinu vjetra od 265 kilometara na čas.

Nakon postizanja maksimuma, oluja je oslabila na 169 kilometara na čas, ali se pretpostavlja da bi mogla da se intenzivira tokom nedjelje.

Snimci i fotografije oluje iz svemira izgledaju impresivno. Dva NASA-ina astronauta i jedan kosmonaut su uspjeli da iz Međunarodne svemirske stanice zabilježe zadivljujuću sliku.

Sateliti pomno motre na tajfun, koji će se u narednih nekoliko dana kretati ka Japanu.

Typhoon #Noru has now been at typhoon strength for 9.5 days - currently in 6th place for longest-lived typhoon forming in July on record. pic.twitter.com/xjs9amQTxD