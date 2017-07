Uspjeh alpinista "Summit": Popeli se na najviši vrh Alpa

Članovi Planinarsko-alpinističkog kluba "Summit" uspješno su se popeli na najviši vrh Alpa Mon Blan, koji je visok 4.807 m.

"Uspon smo započeli iz Tete Rousse, sa visine 3.187 m, preko stijene do Du Goutera na 3.863 m pa sve do samog vrha i nazad do Du Goutera", rekli su alpinisti.

Kako su kazali, za ovaj veliki poduhvat im je trebalo ukupno 13 sati napornog penjanja praćenog maglom, jakim vjetrom i hladnoćom, ali istakli su da sve to nije pokolebalo jaku ekipu da se dokopa ovog fantastičnog vrha.

"Preplanulo lice i bolovi u mišićima ostaju zauvijek urezani u pamćenje na ovaj uspon. Hvala svima na podršci i lijepim željama", kazali su alpinisti.

Mon Blan je najviši vrh u Francuskoj i Italiji i drugi po visini u Evropi.

Na sjeverozapadnim obroncima su mnogobrojni glečeri.