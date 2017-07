Adobe konačno "ubija" Flash

Adobe planira da konačno "ubije" Flash jednom za svagda.

Chrome, Microsoft Edge i Safari već su blokirali Flash tokom protekle godine, ali Adobe planira da u potpunosti prekine podršku za Flash do kraja 2020.

"Prestaćemo da ažuriramo i distribuiramo Flash Player do kraja 2020", rekao je predstavnik kompanije.

Bezbrojne igre, edukativni materijali i video sajtovi još koriste Flash.

Iz Microsofta kažu da će Flash prestati da bude podrazumijevana platforma na Edge i Internet Explorer-u i to do kraja 2019. dok će u potpunosti biti uklonjen sa svih verzija Windows-a do 2020.

Google će nastaviti da ga isključuje u narednih nekoliko godina, dok iz Mozilla-e kažu da će korisnici Firefox-a moći da odaberu koji sajtovi će moći da pokrenu Flash i nesmetano ga koriste do kraja 2020.

Apple će ga na sličan način držati u životu do samog kraja, a Safari trenutno zahtijeva eksplicitnu saglasnost za svaki sajt, čak i kad korisnici Mac-a instaliraju Flash.

Kraj ere Flash-a nosi sa sobom bolju bezbjednost i produženo trajanje baterija na laptopivima i drugim prenosivim uređajima.