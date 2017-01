Apokalipsa danas postaje video igra (VIDEO)

Apokalipsa danas (Apocalypse Now) je čuveni ratni film iz 1979. godine u kome glavnu ulogu igraju Marlon Brando i Martin Šin. Smješten u paklu rata u Vijetnamu, film nam na sablasno slikovit način pokazuje sav užas i horor koji je ovaj rat nosio.

Film je veoma brzo stekao kultni status, a 2002. godine je izdata i “obogaćena” verzija filma sa 49 minuta dodatnog sadržaja i izbrisanih scena.

Režiser, scenarista i producent ovog remek-djela je Fransis Ford Kopola (Francis Frod Coppola) i upravo on nam danas predstavlja projekat o kome pišemo – Kickstarter kampanja za Apocalypse Now igru. Da, dobro ste pročitali, legendarni režiser je okupio tim provjerenih veterana industrije video igara da zajedno rade na ostvarivanju ove sjajne ideje.

Kopola je već ranije imao loših iskustva sa izdavačima i finasijerima upravo kod filma Apocalypse Now, jer su njegovu originalnu viziju skratili i osakatili zbog poslovnih procjena i političke korektnosti (cenzure). Zato je Kopola upravo i riješio da projekat ove igre finansira putem crowdfunding platofrme Kickstarter, jer kada vam fanovi finansiraju igru onda ste odgovorni jedino prema njima i možete da razvijete vašu viziju onako kako želite.

Igra će, kako je opisano na Kickstarter stranici, biti psihodelični horror RPG, a tražena suma za finansiranje projekta je 900 000 dolara.

Ovo nije prvi put da se neka video igra bavi ovom pričom. Film “Apocalypse Now” je baziran na romanu “Srce tame” (Heart of Darkness), čija je priča bila glavna inspiracija za igru Far Cry 2 iz oktobra 2008. godine, kao i za Spec Ops: The Line iz 2012.

(b92)