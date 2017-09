Doom i Wolfenstein 2 stižu i na Nintendo Switch

Sjajni DOOM na PS4, Xbox One i PC konzolama dostupan je već neko vrijeme, a Wolfenstein II: The New Colossus na PS4, Xbox One i PC stiže 27. Oktobra.

Nakon najave sa E3 sajma da Skyrim 17. studenog dolazi na Switch uređaje, iz kompanije Bethesda bilo je sasvim logično očekivati još više igara za ovu prenosivu konzolu.

Tokom ovosedmičnog Nintendo Direct događaja najavljeni su prošlogodišnji Doom i Wolfenstein II: The New Colossus, pucačine za 18+ publiku.

Tačni datumi izlaska nisu poznati, ali pakleni Doom možemo očekivati tokom božićnih praznika, a nova verzija osim singleplayer kampanje pruža i online multiplayer igranje. Wolfenstein II za Switch izlazi tek iduće godine i osim toga nema dodatnih informacija. Ova "nazi" pucačina izlazi 27. oktobra za PC, Playstation 4 i Xbox One konzole.

Loša stvar u svemu ovome je što je igra o kojoj je Pete Hines, PR marketinga u Bethesdi, govorio i o kojoj se navodno nije znalo, zapravo Wolfenstein II izdanje za Switch. Dok je pozitivno to što najnovija Nintendova konzola ima znatno više sadržaja, za razliku od svog prethodnika.

Iako još uvijek ništa nije sigurno, moguće je da će kampanja Dooma na Nintendu Switch uključivati dodatne sadržaje koji neće biti dostupni na PC-u i ostalim konzolama.

