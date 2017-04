Google Duo glasovno pozivanje dostupno globalno

Kada je Google prvobitno objavio svoju Duo aplikaciju, servis je dizajniran kako bi se obavljali video pozivi. Google je prošle godine obećao da će audio pozivi stići u aplikaciju, što se i desilo prošlog mjeseca. Google Duo glasovno pozivanje je prvo bilo dostupno korisnicima u Brazilu, a sada počinje da se širi i globalno.

Ovo znači da će za one koji žele da obavljaju glasovne pozive, Duo biti još jedna aplikacija koju će moći da koriste za ovo. Aplikacija će raditi samo ako i druga osoba, sa kojom se obavlja razgovor, ima instaliranu Duo aplikaciju.

Hangouts je do sada bio opcija za one koji su željeli da vode glasovne razgovore, ali kako se Hangouts sada više fokusira na poslovno tržište, Google Duo će biti nova opcija za one koji žele da koriste Google servise.

(NN, benchmark)