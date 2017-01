Idejni tvorac GTA serijala tuži Rockstar i radi na novoj igri

Lesli Benzis je čovjek koji je u velikoj mjeri zaslužan za svaku GTA igru od čuvene trojke pa na ovamo.

Osim GTA serijala, Lesli je bio producent i dizajner čuvenog PlayStation 3/Xbox 360 hita Red Dead Redemption, čiju je produkciju preuzeo u trenutku kada je igra opasno bila na klimavim nogama, i njemu možemo da zahvalimo što je ovo remek-djelo konzolaškog gejminga na kraju ipak ugledalo svjetlost dana.

Nažalost, Leslija nećemo vidjeti u radu na Red Dead Redemption 2, najavljenom oktobra prošle godine, jer je kompaniju zvanično napustio januara prošle godine, nakon što je prethodno već bio na prinudnoj “pauzi” dužoj više od godinu dana.

U aprilu 2016. godine, Lesli je tužio Rockstar zahtijevajući 150 miliona dolara odštete zato što je, kako kaže, nezakonito istjeran iz kompanije. Suđenje je još uvijek u toku i vidjećemo šta se tačno krije iza ovoga i ko je tu kriv zbog raskida ugovora nakon gotovo dvije decenije uspješne saradnje.

U međuvremenu je Benzis riješio da ne gubi vrijeme, već je osnovao 5 novih kompanija baziranih u Edinburgu, među kojima su i firme Royal Circus Games Limited, Starship Group and Everywhere Game Limited. Prva od pomenutih kompanija je već registrovala i trejdmark “Time for a New World”, što zajedno sa heštegom koji forsiraju (#TFANW), nam govori da će ovo vrlo vjerovatno biti njihov prvi projekat.

Zanimljivo je da će fokus jedne od novih kompanija biti i proizvodnja “headsetova, stakala i programa” za virtuelnu realnost, što znači da će Benzis pokušati da proširi posao i na ovu rastuću i još uvijek mladu granu industrije video igara.

