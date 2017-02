Kako sačuvati privatnost na Windows 10

Od kada se pojavila najnovija generacija Microsoftovog operativnog sistema, a kao i sa svakom novom verzijom Windowsa, upućeno je niz katkada i pretjerano žestokih kritika. Čini se da gotovo i nema segmenta u kojem Windows 10 nije bio kritikovan, a jedan od često spomenutih elemenata svakako je privatnost. Microsoft je rezervisao prilično široke privilegije kada u pitanje dođe upravo prikupljanje podataka i njihovo slanje kući, čak i u tolikoj mjeri, da su neki najtvrdokorniji ljubitelji sopstvene privatnosti Windows 10 proglasili špijunskim softverom.

Ne treba se previše prepadati, živjeti na Internetu znači na ovaj ili onaj način odreći se privatnosti u dobroj mjeri, a to ionako većina nas radimo dobrovoljno. Uostalom, korištenje modernih usluga znači i prihvatiti uslove o korištenju tih istih usluga, a to nerijetko mnogi od nas rade na slijepo ne trudeći se pročitati ni djelić uslova na koje pristajemo. I dok se u nekim slučajevima gotovo ništa ne može učiniti kako bi se u potpunosti zaštitili privatni podaci ako se neka usluga i dalje želi koristiti, kod Windowsa je situacija ipak drugačija.



Dio telemetrije i drugih podataka koje Microsoft skuplja o korisnicima Windowsa 10 moguće je eliminisati tako da se pregledaju prilično opširne postavke u sistemskoj konfiguraciji. U nekim je slučajevima ipak potrebno posegnuti u dubine baze registara ili se poslužiti drugim trikovima. Srećom, sve se to može prilično elegantno izbjeći koristeći neki od specijalizovanih alata koji omogućuju upravljanje postavkama svime onime što bi moglo pretjerano narušiti privatnost. Jedan od takvih alata koji je tokom vremena stekao i priličan broj poklonika, upravo je O&O ShutUp10.



Riječ je o besplatnom (ne može ga se koristiti u komercijalne svrhe) i parcijalno portabilnom alatu koji kroz jedinstven interfejs čini dostupnim cijeli niz podesivih parametara koji se tiču sigurnosti i privatnosti. Parcijalno je portabilan zahvaljujući činjenici da O&O ShutUp10 prati promjene koje su napravljene uz njegovu pomoć te to pohranjuje u bazu registara u Windowsima, a sve kako bi pri svakom idućem pokretanju mogao prikazati jesu li se neke od postavki promijenile. Osim toga, pri svakom će pokretanju tražiti administratorske privilegije što je, s obzirom na to što ovaj alat mora učiniti, sasvim razumljivo. Vrlo je kompaktnog, ali razumljivog interfejsa u kojem je jasno naznačeno koje su postavke aktivne (crvenim prekidačem), a koje su isključene pa se time štiti privatnost (označene su zelenim prekidačem).



Korištenje samoga alata prilično je jednostavno; valja tek pregledati koji su parametri dostupni te ga zatim aktivirati ili deaktivirati. Pri tome će pomoći i kratko objašnjenje što koji parametar zapravo znači (samo se treba kliknuti na njega kako bi se dobio kratki opis), a tu je i mogućnost pretraživanja. Polje za pretraživanje nalazi se u gornjem desnom dijelu prozora, a tu je moguće upisati željeni pojam. Upiše li se, npr. pojam location, gotovo u trenu će biti prikazani svi parametri koji se tiču upravo lokacije. Svaki od dostupnih parametara pored sebe ima i dodatnu oznaku: zelenu kvačicu, žuti trokut ili crveni uzvičnik.



Crveni uzvičnik označava da deaktivacija tog parametra može dovesti do problema u radu određenih mogućnosti Windowsa pa ih nije preporučeno isključivati, žuti trokut označava parametre za koje je djelimično preporučeno da ih se isključi no to bi u nekim slučajevima moglo doći do deaktivacije određenih funkcija Windowsa, dok zelena kvačica označava parametre koje je svakako preporučljivo isključiti. Na isti način su označene opcije dostupne pod menijem Actions, a putem kojega je moguće odjednom aktivirati sve preporučene parametre, zatim i one koje su tek djelimično preporučene kao i baš sve dostupne parametre.



Budući da se putem alata O&O ShutUp10 mogu deaktivirati određene opcije koje doista mogu dovesti do problema u radu s određenim funkcijama, preporučljivo je kreirati tačku za vraćanja sistema (Restore point) kako bi se, ako stvari pođu krivo, sve moglo relativno lako vratiti u prethodno stanje. Dakako, za to je najlakše odabrati opciju Create a system restore point koja se takođe nalazi u meniju Actions. Posljednja opcija na tom meniju je i stavka Undo all changes koje će sve postavke vratiti na zadane vrijednosti, odnosno, onako kakve jesu nakon svježe instalacije Windowsa 10. Sve u svemu, O&O ShutUp10 koristan je alat za sve one kojima smeta činjenica da Microsoft prikuplja niz podataka, a rado bi izbjegli samostalno petljanje po konfiguraciji koja je ponuđena u samim Windowsima.

(bug.hr)