Najavljen Middle-earth: Shadow of War

Nakon procurjelih informacija koje su se pojavile ovih dana, Warner Bros. je zvanično najavio nastavak igre Middle-earth: Shadow of Mordor. Nova igra će biti nazvana Shadow of War. Objavljen je i sjajan trejler kao najava igre, a treba reći da je on ipak CG video, a da će prvi video sa gejmplejem stići 8. marta.

Baš kao i Shadow of Mordor, i njen nastavak Shadow of War je razvio Monolith Productions. Talion i Celebrimbor se vraćaju iz prve igre i moraju da idu iza neprijateljskih linija kako bi sastavili vojsku i okrenuli cijeli Mordor protiv mračnog gospodara, Saurona. Hvaljeni Nemesis System iz prve igre se takođe vraća u novu igru. Shadow of War će biti dostupan od 22. avgusta u sjevernoj Americi i 24. avgusta u Evropi za PlayStation 4, Xbox One i PC (Steam i Windows 10) platforme.

U saopštenju, Microsoft je potvrdio da će Shadow of War biti Xbox Play Anywhere naslov za Xbox One i Windows 10. To znači da ćete kupovinom digitalne kopije igru moći igrati na obje platforme. Pored toga, Microsoft je najavio da će igra biti spremna i za Project Scorpio konzolu.

(NN, benchmark)