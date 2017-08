Najavljena igra po Planeti Majmuna

Ovog jula stigao je film War for the Planet of the Apes koji predstavlja nastavak Dawn of the Planet of the Apes iz 2014. godine.

Ova dva filma zajedno čine prednastavke originalne planete majmuna, koji pokušavaju da objasne i prikažu kako je sve počelo.

Kako to obično biva, popularne filmove često prate i video igre bazirane ili na njima, ili generalno na samoj franšizi, pa je tako sada i najavljena igra Planet of the Apes: Last Frontier.

Priča igre je smještena u vrijeme nakon prvog, a prije drugog filma. U središtu radnje igre nalazi se grupa ljudi i majmuna koji su pobjegli u prirodu uslijed ratova između ljudi i majmuna jer u njima ne žele da učestvuju. Iako su najpre živjeli na odvojenim lokacijama, vremenom su ih zima i teški uslovi natjerali da ciljaju na iste lokacije što će izazavati sukob. Igra je predstavljena kao “filmsko iskustvo”, sa dužinom do 3 sata, i po svemu sudeći biće tip igre kakav smo navikli da vidimo iz Telltale Games, ali sa čak i svedenijim gejmplejom – neće biti zagonetki, istraživanja i inventara, već je sav akcenat na odlukama i dijalozima.

Igrači mogu preuzimati uloge ljudi ili majmuna i postojaće razne situacije i dijalozi gdje ćete morati da donosite teške odluke, od kojih će zavisiti život i smrt mnogih karaktera. Kako su priča same igre i likovi u njoj potpuno nezavisni od onih iz filma, studio ima slobodu da svakog “ubije” ili ostavi da živi. Kada smo kod studija, na igri radi Imaginarium Productions, koji je bio zadužen i za rad na Planet of the Apes filmovima, i koji je prije svega poznat kao motion-capture studio.

Planeta Majmuna je kao franšiza prisutna na pratkično svim poljima umjetnosti, ali ju je u svijetu video igara bilo iznenađujuće malo. Postoji jedna zanimljiva priča o prvoj Planet of the Apes igri. Davne 1983. godine Century Fox Videogames je krenuo da radi na Planet of the Apes igri za tadašnju konzolu Atari 2600. Igra je bila u ranoj fazi razvoja, kada je došlo do čuvene krize i tektonskih poremećaja u industriji video igara, koji su učinili 1983. godinu jednom od najtežih u istoriji konzola. Zbog toga je patio i ovaj projekat, pa je igra otkazana i zaboravljena. Sve do početka ovog vijeka gubi joj se svaki trag, smatrala se izgubljenom, sve dok 2002. godine jedan fan nije pronašao originalni prototip igre u kutiji pod imenom “Alligator People”. Prototip je proglašen autentičnim i zatim je nezavisni studio Retrodesign dovršio igru i izdao je 2003. pod imenom Revenge of the Apes.

(NN/b92.net)