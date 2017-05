Novi SIMS-i stižu na pametne telefone

SIMS Mobile uskoro stiže na Androide i Appleove telefone i ovo bi trebalo biti vjerna adaptacija verzije za personalne računare.

Nakon Pokemona i Super Maria, na mobilne uređaje stiže još jedna popularna gejmerska franšiza u čiji uspjeh na pametnim telefonima ne treba sumnjati – SIMS-i.

Prije nekoliko godina predstavljene su dvije verzije mobilnih SIMS-a (The Sims 3 i The Sims FreePlay), ali one nisu pružile "iskustvo SIMS-a" na koje su korisnici navikli – to bi se trebalo promijeniti s novom igrom SIMS Mobile koja će biti vjerna adaptacija PC verzije.

U SIMS Mobileu korisnici će moći detaljno odabrati izgled lika s kojim upravljaju, imaće brojne mogućnosti uređenja kuće (slično kao i u verziji za personalne računare razvijati karijeru, društveni status i slične stvari kao i u pravom životu, zbog čega su mnogi i zavoljeli ovu igru. Sama igra trebala bi biti besplatna, ali za neke dodatne opcije ili brže ostvarivanje ciljeva trebaće platiti određeni iznos.

Takođe, najavljena je i multiplayer komponenta ove igre tako da će korisnici moći zajedno igrati i graditi svoj virtuelni svijet, ali trenutno još nema nekih detaljnijih informacija oko ove opcije zajedničkog igranja.

Mobilni SIMS-i već su dostupni u Brazilu, a lansiranje ove igre na globalnom tržištu očekujemo uskoro. Više informacije pogledajte u priloženom videozapisu te na službenoj stranici na kojoj se možete registrirati kako bi mejlom dobili nove informacije o ovoj igri.

(dnevnik.hr)