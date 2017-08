Od njih smo zavisni, a prije 10 godina nisu ni postojali

Posljednja decenija preokrenula je svijet kakav poznajemo i donela nam izume bez kojih više ne možemo da zamislimo život. Evo liste.

Kickstarter je 2012. pomogao Palmeru Lakiju da počne rad na Oculus tehnologiji. Nakon što je zaradio oko 18.5 miliona dolara, prodao je Oculus Facebooku 2014. godine za dve milijarde dolara.

Snapchat (šest godina)

Jeste li ikad čuli za Pictaboo, aplikaciju sa nestajućim fotografijama? Tako se zvao Snapchat kada je izašao u lJeto 2011, ali je ime promIJenio tek u septembru iste godine. A vJerovatno niste znali i da duh koji je postao zaštitni znak Snapchata ima ime - Ghostface Chillah, piše Business insider.

iPad (sedam godina)

U januaru 2010. godine, Stiv Džobs je iPad opisao kao 'iskustvo surfovanja bolje od laptopa i mobilnih telefona'. Najnoviji iPad koji je izašao na tržište je iPad Pro sa 10.5 inča i iPad sa 9.7 inča, a novi sofver ga je po produktivnosti približio laptopu i desktop računaru.

Instagram (sedam godina)

Već prvi dan kada je izašao, u oktobru 2010. godine, više od 25 hiljada ljudi se prijavilo na stranicu. Čak je i Mark Zakerberg iskeširao milijardu dolara kako bi kupio ovu kompaniju 2014. godine.

4G (sedam godina)

Internet bez WiFi-ja? 4G mreža? Postoji od marta 2010. godine, kada je Sprint predstavio HTC Evo - prvi mobilni s 4G mrežom. Par mJeseci kasnije, izašla je i Samsungova verzija.

Pinterest (sedam godina)

Imate li još kod kuće ploču od plute na koju kačite sve bitne stvari? VJerovatno ne, jer je virtuelna ploča Pinterest postala sinonim za to. Nastala je u martu 2010. godine, a danas ima više od 175 miliona aktivnih korisnika na mjesečnom nivou.

Kickstarter (sedam godina)

Da li ste znali da prvi proizvod koji se ikada pojavio na Kickstarteru nije došao do svog cilja? To je bila majica Grejd Džouns koju je napravio Peri Čen, saosnivač te platforme. Stranica postoji od aprila 2009. godine, i do današnjeg dana je zahvaljujući njoj svoje projekte realizovalo više od 13 miliona ljudi.

WhatsApp (osam godina)

Jan Kum je znao da će WhatsApp biti hit, čak i prije nego što je program za njega napisan. Postao je hit 2009. godine i to posebno u zemljama gdje su se ljudi oslanjali na SMS.

Uber (osam godina)

UberCab nastao je u martu 2009. godine kao servis koji nudi prevoz, ali se tokom godina razvio u Uber koji danas znamo. Imena iza Ubera su Garet Kamp, Oskar Salazar i Konrad Velan, koji su napravili prvu verziju, a kasnije im se pridružio i Travis Kalanik koji je nedavno pod lupom javnosti i napustio kompaniju.

Airbnb (devet godina)

Iako je ideja nastala davne 2007. godine, Džoi Gebi i Brajan Česki su potrošili nešto manje od godinu dana na realizaciju ideje. Tada je to bila skromna stranica gdje su ljudi stavljali oglase da imaju sobu viška, a danas je drugi najprofitabilniji startup u Americi.

Google Chrome (devet godina)

Tačan datum izlaska Google Chromea je 1. septembar, 2008. godine. Sundar Pičaj je objavio na Googleovom Blogu da je kompanija željela da napravi brz, ali jednostavan pregledač. Naknadno su objavili i strip u kojem objašnjavaju šta je Chrome.

Spotify (devet godina)

Danijel Ek i Martin Lorencon zaslužni su što danas imamo Spotify. Iako je beta izašla za javnost 2007. godine, tek godinu dana nakon toga njih dvojica su potpisali ugovor s brojnim kompanijama.

Android (deset godina)

Za operativni sistem Android su zaslužni Sergej Brin i Stiv Horovic, a svijetu je predstavljen u novembru 2007. Tada su kružile glasine da će Google predstaviti 'G Phone', ali je izlazak Androida stišao te glasine.

(tportal.hr )