Pokemon GO premašio 650 miliona preuzimanja, ali usporava

Niantic-ov Pokemon GO naslov za mobilne uređaje postao je kulturološki hit. On je doveo do toga da ljudi koji čak nikad prije toga nisu igrali igre igraju Pokemon GO, a takođe je pokazao koliko izmijenjena realnost može da se koristi u igrama. To je i razlog zašto nije iznenađenje kada čujemo da je igra premašila 650 miliona preuzimanja, iako joj je popularnost bila u padu u posljednje vrijeme.

To je cifra koju u svom izvještaju spominje Polygon a koja se mogla čuti od zvaničnika kompanije na GDC 2017 događaju. Međutim, uprkos impresivnoj cifri ovo bi mogao biti znak usporavanja. Ovo govorimo iz razloga što je igra dva mjeseca nakon debija imala 500 miliona preuzimanja.

Pokemon GO je tako u svim mjesecima nakon toga dodao "samo" 150 miliona korisnika. Pretpostavljamo da je to i normalno za aplikaciju koja u samom startu proizvede toliko veliki interes korisnika. Porastu broja korisnika svakako je doprinjelo i nedavno dodavanje 80 novih Pokemona.

