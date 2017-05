Sajber eksperti tvrde: Ovo je bio mačji kašalj, novi napad biće ozbiljniji

VAŠINGTON - Ekspert za sajber bezbednost iz Arizone Ori Ajzen tvrdi da dosad najobimniji hakerski napad uz iznuđivanje novca, koji je izveden u petak na globalnom nivou, nije mnogo ozbiljan i upozorava da bi mogao da uslijedi novi, mnogo ozbiljniji napad, ovog puta na nuklearne elektrane, brane ili željezničke sisteme.

Ajzen navodi da je jučerašnji sajber napad, koji je praktično učinio taocima bolnice, fabrike i vladine agencije širom svijeta, izgleda bio "na niskom nivou" s obzirom na visinu uplate koju su hakeri tražili da bi odblokirali dokumenta koja su prethodno zarazili virusom, prenosi AP.

"To što se juče desilo je mačji kašalj. To još nije ozbiljno. Šta ako se isto to dogodi sa 10 nuklearnih centrala, i ako cijela električna mreža padne? Šta ako se isto desi nekoj brani ili mostu?", istakao je američki ekspert.

On upozorava i da je sam internet zaražen, predviđajući da će se hakerski napadi nastaviti sve dok se ne obavi ozbiljno restrukturisanje.

"Juče se to desilo sa 10.000 kompjutera... Nema prepreke da se to sutra desi i sa 100 miliona kompjutera", zaključio je on.

Za pomoć u zaustavljanju širenja globalnog sajber napada zaslužan je mladi britanski istraživač u oblasti sajber bezbjednosti, koji je slučajno aktivirao ubijanje virusa u zaraženom softveru, navodi američka agencija.

"Gardijan" je danas prenijeo da je 22-godišnji istraživač otkrio da se širenje zločestog hakerskog programa može zaustaviti registrovanjem naziva zaraženog domena.

"Ovo nije kraj. Napadači će shvatiti kako smo ga zaustavili. Promjeniće kod i početi iznova", upozorio je i on, pozvavši korisnike Vindousa da apdejtuju svoje sisteme.

"Majkrosoft" je danas saopštio da je ponovo apdejtovao stare verzije Vindousa, iako je to učinio u martu.

U međuvremenu, britanska ministarka unutrašnjih poslova Amber Rad izjavila je danas da je međunarodni sajber napad ugrozio juče oko petinu organizacija Nacionalne bezbjednosne službe (NHS), ali da su danas sve one vraćene u normalu, osim šest.

Ona je, poslije vanrednog sastanka vlade u Londonu, rekla da je 48 od 248 organizacija NHS pogođene napadom.

Sajber napad, u kojem su korišćene špijunske metde koje je, navodno, razvila NSA, zarazio je juče desetine hiljada kompjutera u skoro 100 zemalja, a najveću štetu pretrpio je britanski zdravstveni sistem.

Hakeri su žrtve namamili da otvore prilog s kompjuterskim virusom u mejlu koji je sadržao porudžbine, ponude za posao, bezbjednosna upozorenja i druge legitimne poruke, a potom su od njih tražili da plate od 300 do 600 dolara kako bi mogli da ponovo pristupe svojim dokumentima, koje je u međuvremenu virus blokirao.

Evropol je jučerašnji glogalni sajber napad okarakterisao kao napad bez presjedana i pokrenuo istragu.