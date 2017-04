Saznajte što je Google ikada saznao o vama

Google je omogućio korisnicima da pomoću novog alata My Activity (Moja aktivnost) imaju uvid u sve što su ikada radili preko njegovih i drugih povezanih servisa.

Uz to, korisnik sada može i da uključi ili zabrani personalizovane oglase.



Ovaj alat je nadogradnja sistema My Account (Moj račun) lansiranog u maju prošle godine, a u kome korisnik može na jednom mjestu da odredi koji podaci o njemu će se prikazivati na svim Google-ovim proizvodima.



My Activity je kontrolni meni koji će korisnicma omogućiti uvid u sve što je Google prikupio o njima i njihovim aktivnostima preko pretraživača, YouTube-a, Chrome-a, Android-a i drugih aplikacija. Svaku od tih stavki korisnik sada može da uredi ili potpuno izbriše.



Uz prikaz aktivnosti korisnika, sada dolaze i nove postavke za oglašavanje. Google koristi sve što može da bi korisniku prikazivao prilagođene oglase, i tu sad postoji opcija da se takav novi prikaz dozvoli ili da se podešavanje ostavi kao što je bilo dosad.



Za one koji brinu o privatnosti, ovo će vjerovatno biti opcija koju neće htjeti da uključe. Ipak, tu je i prilika da se isključi prikazivanje određenih oglasa ili da se izaberu teme koje su korisniku relevantne i da mu se na osnovu toga prikazuju oglasi.