Sony otkrio januarske Playstation Plus igre (VIDEO)

Bližimo se kraju mjeseca pa smo očekivali novi spisak igara koje će besplatno u januaru moći da preuzmu svi pretplatnici na Playstation Plus.

Sony je nakon malo više čekanja otkrio da će januarom dominirati indie igre, a za svaku od svoje tri aktuelne platforme je spremio po nekoliko igara.

Playstation 4 igrače očekuju remasterovani Day of The Tentacle, This War of Mine, Titan Souls i The Swindle. Na PS3 takođe možete uzeti Swindle, a takođe dobijate i arkadnu vožnju Blazerush. Swindle i Day of The Tentacle su takođe dostupni i na Viti, a pored njih je moguće uzeti i Titan Souls.

Sve ove igre postaju dostupne na PSN-u od 3. januara za sve Playstation Plus pretplatnike.

(b92)