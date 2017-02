Spisak 56 filmova koji će biti napravljeni po video igrama

Istorijski gledano, franšize video igara nisu dobro prošle na velikim ekranima, ali to nije spriječilo studije da pokušavaju i dalje. Izuzev malobrojnih izuzetaka, većina filmova napravljenih po igrama su bili razočaranje. Najnoviji primjer je film Assassins Creed koji je napravljen po istoimenoj gejming franšizi i koji je veoma slabo ocijenjen od strane kritike.

Den of Geek je sastavio listu 56 adaptacija igara u filmove koje su ili dobile zeleno svjetlo ili su u raznim fazama razvoja. Na spisku možemo vidjeti neka zaista interesantne naslove kao što su Firewatch, Heavy Rain, Splinter Cell, Far Cry, Gran Turismo i The Last of Us.

Nije baš najjasnije kako će Tetris biti film, ali se i on nalazi na spisku. Koje igre od navedenih bi mogle da budu veoma dobri filmovi?

Pogledajte spisak:

Altered Beast

Angry Birds 2

Assassin’s Creed 2

Asteroids

BioShock

Borderlands

Call of Duty

Centipede

Dante’s Inferno

Detective Pikachu

Deus Ex

Devil May Cry

The Division

Far Cry

Firewatch

Five Nights at Freddy’s

Fruit Ninja

Gears of War

Ghost Recon

God of War

Gran Turismo

Half-Life

Halo

Heavy Rain

Kane & Lynch

The Last of Us

Mass Effect

Metal Gear Solid

Metro 2033

Minecraft

Missile Command

Monster Hunter

Mortal Kombat

Nintendo

Portal

Rampage

Raving Rabbids

Rent a Hero

Resident Evil: Vendetta

Rollercoaster Tycoon

Shinobi

Sly Cooper

Sonic the Hedgehog

Splinter Cell

Splinter Cell 2

Spy Hunter

Streets of Rage

Tekken: A Man Called X

Tetris

Thief

Tomb Raider

Uncharted

Warcraft 2

Watch Dogs

The Witcher

(Techspot)