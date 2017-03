Stigao je novi iOS: Evo kakve sve promjene donosi

Kompanija Apple objavila je novu verziju iOS operativnog sistema 10.3, namijenjenog kompatibilnim iPhone, iPad, iPod touch i Apple Watch uređajima.

Nadogradnja je dostupna preko OTA nadogradnje i iTunesa, a verzija 10.3 donosi neke značajne promjene, kako u izgledu korisničkog sučelja, tako i u radu samog sistema.

Jedna od novina koje je donio iOS 10.3 je opcija za sve vlasnike AirPod slušalica, Find My AirPod, koja emitovanjem zvuka pomaže pri lociranju nestalih ili izgubljenjih slušalica, kao i njihovu lokaciju na kojoj su zadnji put sinkronizirane s telefonom.

Nadogradnju i bolju funcionalnost dobila je i "virtuelna asistentica" Siri koja od sada podržava plaćanje računa i provjeru statusa s aplikacijama za plaćanje, rezervisanje vožnji s aplikacijama za prijevoz, provjeru stanja goriva u automobilu, paljenje svjetala i aktiviranje sirene s aplikacijama proizvođača automobila.

CarPlay, komponenta iOS-a, sada na liniji za statuse ima nove prečice za brži pristup zadnje korištenim aplikacijama. Now Playing ekran Apple Music aplikacije daje pristup albumu pjesme koja trenutno svira, Up Next opciji, dnevnim playlistama te novoj glazbi u toj aplikaciji.

Druge promjene uključuju podršku za novu iTunes opciju koja vam omogućuje da iznajmite filmove na jedan od vaših Apple uređaja te da ih gledate na bilo kojem drugom uređaju. Tu je i novi sjedinjen pogled na vaš Apple ID na samom vrhu Settings aplikacije te još nekoliko manje zanimljivih opcija.

Što se tiče poboljšavanja performansi, iOS 10.3 također donosi podršku za Apple File System ili APFS koji mijenja HFS+. Što se tiče watchOS3.2, on sada uključuje Theater Mode, koji uključuje tihi način rada i drži ekran ugašenim kako se ne bi palio i ometao vas kada se nalazite u tamnijim prostorijama poput kina ili pozorišta, a aktivirati ga možete dodirom prsta.

Napomena: Prije nego što napravite nadogradnju na novi sistem, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka (backup) svog pametnog uređaja.

(dnevno.hr)