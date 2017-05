'The Legend of Zelda' stiže na pametne telefone

Igra 'The Legend of Zelda' za pametne telefone trebala bi biti dostupna do kraja 2017. godine.

Nakon što je varijanta "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" na Nintendo Switch konzoli vratio Legendu u život, odlučili su se napraviti korak dalje i osvojiti i pametne telefone.

Prema dostupnim informacijama, verzija za pametne telefone razvija se u saradnji s kompanijom specijalizovanom za mobilne aplikacije DeNA, a na tržište bi trebala doći krajem godine.

Nintendo je još 2015. godine otkrio svoj plan prema kojem bi do kraja 2017. lansirao pet igara za mobilne uređaje. Do sad se drži tog plana jer je već izdao "Super Mario Run", "Fire Emblem Heroes" i aplikaciju "Miitomo". Uz "Animal Crossing" koja bi se trebala pojaviti u drugoj polovini 2017. i "The Legend of Zenda", čini se kako će uspjeti.

Ostaje samo da vidimo koliko će igra koštati i kad će zaista biti dostupna na našim prostorima.

(dnevnik.hr)