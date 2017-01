Video igre bolje oslobađaju od stresa nego seks

Prema istraživanjima koje je sproveo University College London, u kome je učestvovalo 491 dobrovljno anketiranih stanovnika raznolike starosne, polne, klasne i kulturološke strukture, pokazalo se da ljudi rado biraju igranje video igara kao način relaksacije i odmora nakon napornog dana na poslu ili fakultetu.

Anketirani su imali pravo da izaberu više stvari i poređaju ih po pozitivnom efektu koji na njih ima.

Ubjedljivo najviše njih, 74% ispitanih, je kao način da se odmori i opusti izabralo razgovor i druženje sa prijateljima, dok je na drugom mjestu igranje video igara, koje je kao vid odmora na svojoj listi navela trećina ispitanika. Na trećem mjestu je prepuštanje dobroj hrani, koje je pomenulo 29% anketiranih, dok su seksualne aktivnosti ili gledanje pornografije, na 4. mjestu, tek nekih 27% ispitanika je stavilo ovaj vid relaksacije na svoju listu.

Generalni zaključak istraživanja je da ljudi koji redovno koriste igranje video igara kao vid opuštanja, se mnogo lakše oporavljaju od stresa na poslu i manje donose svoje probleme sa posla kući i obrnuto.

Veliki udio ima i to koji su tipovi igara u pitanju. Istraživanje naglašava da na igrače najboljle utiču singlplejer igre, prije svega pucačine iz prvog lica (FPS), RPG igre kao i akcione avanture, dok multiplejer igre i one koje generalno izazivaju stres same po sebi, imaju suprotan efekat i dodatno pogoršavaju psihičko stanje ispitanika.

(play.co.rs)