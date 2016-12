Windows će uskoro biti moguće instalirati glasovnim naredbama

Cortana, Microsoftov virtualni asistent, u novim verzijama će biti s vama i tokom instalacije.

Oni koji su uključeni u Windows Insider program nove mogućnosti instalacije Microsoft Windows 10 operativnog sistema moći će da koriste već početkom nove 2017. godine. Ostatak korisnika će sve nove funkcionalnosti dobiti kada u javnosti bude dostupan Creators Update, a planirano je da se to dogodi tokom proljeća 2017.

Jedan od najvažnijih noviteta, barem prema pisanju portala WindowsCentral dolazi u obliku mogućnosti instalacije Microsoft Windows 10 operativnog sistema - glasom.

U glavnoj ulozi biće, naravno, Cortana, virtuelni asistent koji je već implementiran u Windows 10. Ali, Cortana će u novoj varijanti imati sposobnost da zajedno s vama prolazi kroz proces instalacije Windowsa.

Glasovnim naredbama moći ćete da upravljate instalacijom, jer će Cortana "stanovati" u Windows Installeru i glasom ćete joj odgovoriti na sva potrebna pitanja i reći joj kada može da krene dalje s instalacijom.

Ovakav način instalacije mnogi će jedva dočekati, a za one kojima se to čini nepotrebnim i pretjeranim, naravno da će Windowse moći da instaliraju kao i do sada, bez pomoći Cortane.

(NN, b92)