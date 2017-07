Čudni događaji kod MSS: Ufolozi tvrde da je NASA snimila vanzemaljce

Na internetu su se pojavili snimci za koje vodeći istraživači vanzemaljskog života vjeruju da je vanzemaljski "matični brod" - ogroman svemirski brod, navodno je, primjećen dok je NASA uživo prenosila svemirske oblasti u blizini Međunarodne svemirske stanice (MSS).

Braća i vanzemaljski fanatici Blejk i Bret Kazins, renomirani u ufološkoj zajednici zbog svog naloga na Youtube "Treća faza mjeseca", objavili su zbunjujuće snimke 17. jula.

Na snimku se vidi kako nejasan objekat uplovljava u kadar iza MSS-a. Na prvi pogled vidi se kako svijetli samo niz narandžastih kugli, ali se ubrzo ocrtava objekat koji izgleda kao svemirski brod.

Međutim, čim neobjašnjivi objekat dobije oblik, on se stapa sa beskrajnom tamom svemira.

Autori navode da je sâm klip ubrzan 900 puta, a da je stvarni događaj trajao više od devet minuta.

Oni su angažovali ekspertizu ljubitelja NLO kako bi rasvjetlili šta je zapravo bio objekat za koji oni tvrde da je "pratio" stanicu.

"Prvo, dok sam ga gledao, nisam znao šta tačno vidim, ali kako snimak odmiče, vidite da stvari počinju da se kreću… Vidite ove narandžaste tačke oko njega, a posebno jednu iznad, skoro kao da svjetlost ide ka MSS-u. Na kraju se čitav objekat skoro smanjuje. Mogao bi da bude ogroman matični brod, dok su male narandžaste kugle izletnički brodovi za Zemlju koji nas uvijek posjećuju", rekao je stručnjak.

On je dalje objasnio da su "diskovi" koje ljudi često vide na Zemlji zapravo "mali izviđački brodovi" koji su poslati sa matičnog broda, kao što je ovaj prikazan na video-snimku.

Snimak je privukao više od 40.000 pregleda za samo dva dana, a mnogi gledaoci su u komentarima nagađali šta bi to moglo biti.

Jedan komentar bio je nedvosmislen i izričit - na snimku se vidi "međuzvjezdani matični brod" koji prati aktivnosti agencije NASA. Komentar se nastavlja tvrdnjom da je NASA lagala o vanzemaljcima još od svog prvog susreta sa neidentifikovanim letećim objektom.

"Prilično je očigledno da smo ili zaštićena planeta poput rezervata prirode ili pod zaštitom ili vladavinom druge vanzemaljske rase. Ljudi se pitaju kako to da ovdje dolazi toliko mnogo različitih brodova. Kao da vanzemaljcima nije dozvoljeno da nam kažu ’Zdravo‘. Zašto? Zato što su nama vladali od prvog dana i još uvijek vladaju. Prilično jednostavna logika. Drugi vanzemaljci vjerovatno nas posjećuju da izvide, ali imaju dogovor da ne kontaktiraju sa nama i odatle potiču krugovi u žitnim poljima, grafiti. Oni vjerovatno misle: ’jadni ljudi, oni su robovi, voljeli bismo da možemo to da im kažemo!‘ Ali to je slično sa plemenom koje živi na Andamanskim ostrvima, ono nema nikakav kontakt sa ostatkom svijeta, nemaju pojma šta sve tamo postoji. Naše vlade nam ne dozvoljavaju da se pozdravimo, a to je na Zemlji, da se ljudi ne bi šokirali što su oni ovdje, ali im nije dozvoljeno da razgovaraju sa nama. To je kao da Zemljom upravlja Kim Džong Il“, hipotetiše korisnik MrSonicseeds.

Međutim, neki korisnici bili su oprezniji, pa čak i otvoreno cinični, sugerišući da snimak prikazuje oluju u gornjoj atmosferi Zemlje.

Vlasnici kanala tvrde da su čudni prizori u blizini MSS-a česta pojava i kažu da su dokumentovali brojne slične, misteriozne anomalije u stotinama prilika kada su pratili emitovanje, ali uprkos očiglednoj regularnosti ovih incidenata, NASA i druge svemirske agencije koje rade iz MSS-a skoro obavezno odbijaju da se direktno obrate tvrdnjama ufologa, umjesto da samo poreknu da su do sada sreli vanzemaljce, ili otkrili dokaze o posjetama sa drugih svjetova.

