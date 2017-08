Devetogodišnjak se prijavio za posao u NASA

Američka svemirska agencija NASA nedavno je objavila da traži "oficira za planetarnu zaštitu".

Vjerovatno su očekivali veliki broj prijava, ali ono što nisu očekivali bilo je pismo devetogodišnjaka Džeka Dejvisa čija je želja bila da se prijavi za posao.

Pozicija je uvedena davne 1967. godine, a između ostalog uključuje i smanjivanje mogućnosti da tokom istraživanja kontaminiramo mjesec i ostala nebeska tijela. Oficiri za planetarnu zaštitu su takođe zaduženi za sprečavanje širenja bilo kakvog vanzemaljskog mikroba koji bi dospio na Zemlju, odnosno kontaminacije naše planete.

Iz tog razloga vrši se redovna analiza na prisustvo mikroorganizama robota koji učestvuju u istraživačkim misijama.

"Čuvar galaksije", kako je ovaj devetogodišnji dječak opisao sebe, pismo je uputio u četvrtak.

When 4th grader and self-proclaimed “Guardian of the Galaxy”, Jack, wrote to us about applying for a job, we replied https://t.co/932pj3Q50B pic.twitter.com/RhcGdnzGAw