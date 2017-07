Fantastične fotografije oluje veličine Zemlje na Jupiteru

Sonda „Džuno“ u svom dosad najbližem prolasku pored Jupitera napravila je fantastične fotografije Velike crvene pjege – oluje veće od Zemlje, koja na Jupiteru bjesni već vijekovima.

Najbrža letjelica koju je čovjek ikada poslao u svemir prije dva dana se obrušila u najbliži let oko Jupitera, jureći na samo 9.000 kilometara udaljenosti od najveće planete Sunčevog sistema.

Takva blizina joj je omogućila da se kamere fokusiraju na džinovsku oluju. Tokom devetominutnog naleta, „Džuno“ je napravila dosad najbolje fotografije Jupitera.

