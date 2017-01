Između Zemlje i Mjeseca projurio veliki asteroid

Asteroid velik poput zgrade projurio je u ponedjeljak pored Zemlje na udaljenost manjoj od one na kojoj se nalazi Mjesec. Svemirska stijena bila je potpuno iznenađenje za astronome koji do subote nisu ni znali da postoji.

Asteroid 2017 AG13 bio je dugačak između 15 i 34 metra, a pored Zemlje je projurio na otprilike polovinu udaljenosti Zemlje i Mjeseca brzinom od 16 kilometara u sekundi.

"Ovo se kreće jako brzo i jako blizu nas", rekao je astronom Erik Fildmen tokom prenosa prolaska asteroida. Dodao je i kako ima izuzetno eliptičnu orbitu te da presijeca orbite Venere i Zemlje.

Da je porozna stijena obima 34 metra pogodila atmosferu Zemlje, simulator pokazuje kako bi oslobodio oko 70 kilotona energije ali da bi eksplodirao u atmosferi. Ali, kako je otprilike sličan onome koji je pogodio Čeljabinsk 2013. godine, takve bi bile i posljedice, piše Yahoo, prenosi 24sata.hr.

Očekuje se da će pored Zemlje opet proći 28. decembra ove godine. NASA na svojoj stranici na kojoj prati asteroide očekuje još 38 bliskih prolazaka asteroida samo tokom januara.

We caught newly discovered asteroid 2017 AG13 as it made an extremely close approach to Earth this morning. It was closer than the Moon! pic.twitter.com/uKjWzGXmMA