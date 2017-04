Japan i Francuska šalju sondu prema Marsovom mjesecu 2024.

Francuska i Japan žele da donesu na Zemlju dijelove najbližeg mjeseca planete Mars, Fobosa, saopštio je Centar za svemirske studije Francuske (CNES).

U okviru projekta za istraživanje Marsovih mjeseca planirano je lansiranje sonde 2024. godine koja će se uputiti prema Fobosu.

Fobos ima prečnik od 27 kilometara, a analiziranje njegovih dijelova odgovorilo bi na dugostojeća pitanja o njegovom poreklu.

Prema jednoj teoriji Fobos je asteroid kojeg je zahvatila gravitacija Marsa, a prema drugoj, Fobos je ostatak materije od formiranja Marsa.

Kako navodi AFP, slijetanje na Fobos ima manje izazova od slijetanja na Mars, na kome je već nekoliko misija doživjelo neuspjeh.

Japan i Francuska su u ponedjeljak potpisali preliminarni dogovor, a do kraja godine biće donijeta i konačna odluka, rekao je za AFP predsjednik CNES Žan-Iv Le Gal.

"To je veoma važna misija, zbog toga što bi materija sa satelita drugog nebeskog tela prvi but bila doneta na Zemlju", rekao je on.

Rusija je 2011. godine lansirala sondu prema Fobosu, međutim, misija je propala, a dijelovi sonde pali su u Tihi okean.