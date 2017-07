Maskov plan za kolonizaciju Marsa

Još prošle godine Ilon Mask je naglašavao svoju ambiciju o slanju ljudi na Mars i njen značaj za civilizaciju, a sada je detaljnije objasnio svoju viziju. Mask je svjestan da je putovanje u svemir ekstremno skupo i da, ako želi da uspostavi civilizaciju koja će živjeti na Marsu, cijena putovanja mora da bude znatno niža.

Početni plan je izgradnja ogromne letjelice namijenjene za prevoz 100 putnika. Stvaranje potpuno samoodržive civilizacije od oko milion ljudi trebalo bi da traje od 40 do 100 godina.

Trenutna situacija sažeta je u Venovom dijagramu, koji prikazuje dva kruga od kojih jedan predstavlja one koje bi bili spremni za to, a drugi one koji bi sebi to mogli da priušte. Cilj je da se ti krugovi spoje, a procjenjeni troškovi su 10 milijardi dolara po osobi.

"Bilo bi prilično zabavno biti na Marsu, jer biste imali gravitaciju koja iznosi oko 37 odsto Zemljine, tako da možete da podižete teške stvari. Ali, moramo da otkrijemo kako da smanjimo troškove izleta za pet miliona odsto", smatra Mask.

Najvažnija stavka u smanjenju cijene leta su višestruko upotrijebljive rakete. Većina raketa danas se koristi jednom i nakon toga se odlaže u svemir.

Stručnjaci su, očekivano, skeptični u vezi svega. U nedavnom intervjuu, nekadašanja naučnica NASA-e Elen Stofan odbacila je ideju o masovnom preseljenju čovječanstva na drugu planetu, dodajući da forsiranje te ideje skreće pažnju od svakodnevnih problema sa kojima se naša planeta suočava.

Visoki savjetnik za nauku i istraživanje u Evropskoj svemirskoj agenciji Mark Mekorghran tvrdi da je ovo nepouzdan teren, podstaknut entuzijazmom koji je podignut na jedan naučno-fantastični nivo.

Za realizaciju plana kolonizacije, Mask je pripremio ambiciozan raspored. Prva misija na Mars bez ljudske posade planirana je do 2018. godine, a nakon toga bi se njihova učestalost povećavala.

"Podstičem druge na takmičenje sa nama i ohrabrujem ih da nam se pridruže. Što više, to bolje!", zaključio je Mask.

