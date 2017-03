NASA dobila milijarde dolara uz uslov - ljudi na Marsu do 2033!

Ovih dana Kongres SAD-a je prihvatio golemi budžet od 19,5 milijardi dolara namijenjen potrebama NASA-e.

Zapravo, svemirskoj agenciji su dali još i više - zahtjev da do 2033. godine čovječanstvo posjeti Mars

NASA-in opšti plan takve misije je već uključivao ljudske misije – ali novi dokument koji je prihvatio Kongres poseban naglasak stavlja na ovaj zahtjev. Ljudi do Marsa ili čak na njegovu površinu trebaju stići do 2033., a tokom glasanja za 'NASA Transition Authorization Act of 2017, S.442' nije bilo glasova protiv - što je praktično prvi put od 2010. godine. Ne očekuje se blokiranje odluke kroz administraciju.

Dokument je vrlo detaljan u smislu usmjeravanja NASA-inih resursa. Aktivnosti ove svemirske agencije moraće biti usmjerene na razvoj i planiranje ljudskih programa istraživanja. NASA će do 1. decembra ove godine morati predstaviti razvojni plan programa.