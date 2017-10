NASA pokušala da ubijedi repera da je Zemlja okrugla

Astronauti Agencije NASA pokušali su da razuvjere repera Boba (B.O.B), koji prikuplja novac za lansiranje satelita kako bi dokazao da je Zemlja ravna.

Prvi se oglasio Teri Virts, koji je bio u svemiru dva puta. „

"Mogu da mu uštedim mnogo novca. Zemlja je okrugla. Letio sam oko nje", napisao je astronaut na svom nalogu na Twitteru.

Zatim se raspravi pridružio Baz Oldrin, jedan od astronauta koji je šetao na površini Mjeseca. Oldrin je objasnio reperu šta je to orbita:

"Ja takođe. To se zove orbita — zakrivljena putanja nebeskog objekta oko zvijezde, planete ili mjeseca".

​Astronaut Skot Keli poslao je Bobu video-snimak koji dokazuje da Zemlja ima oblik sfere. I ponudio da pokloni prikupljeni novac za lansiranje satelita žrtvama uragana "Irma" i "Marija".

Show you the curve? Here you go @bobatl! One full orbit around Earth. Maybe donate funds raised to #PuertoRicoRelief https://t.co/bhJSXfwYXL pic.twitter.com/rFAysS2clc