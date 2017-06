NASA uskoro objavljuje otkriće vanzemaljskog oblika života?

Hakeri aktivisti, pripadnici grupe Anonimus, tvrde da NASA uskoro planira da objavi otkriće vanzemaljskog oblika života.

Sudeći prema jednom od njihovih poslednjih You Tube videa, tokom posljednjeg sastanka američkog državnog Komiteta za nauku, svemir i tehnologiju portparol NASA profesor Tomas Curbuhen je izjavio:

"Naša civilizacija je na pragu otkrića vanzemaljskog života u kosmosu. Imajući u vidu različite aktivnosti i misije koja tragaju za vanzemaljskim životom, mi smo na korak od jednog od najznačajnijih otkrića u istoriji, bez presedana."

Anonimusi navode da dokazi pokazuju da se "sigurno nešto događa na nebesima iznad nas".

Cijela priča bi možda mogla da izgleda kao da je na dugačkom štapu, ali se dokazi koji potkrepljuju postojanje vanzemaljskog života sve više pronalaze.

Scientists using @NASAKepler have identified 219 potential new worlds! Watch live: https://t.co/4ppqT2Hwmn Have Qs? #askKepler pic.twitter.com/YoVWPJiNwu