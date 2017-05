Na prodaju uzorak prašine s Mjeseca, očekuje se astronomska cijena

Bijela torbica ne izgleda baš privlačno, ali u sebi krije nešto što joj, na predstojećoj aukciji, potencijalno daje milionsku vrijednost.

Riječ je o uzorku prašine sa Mjeseca, koju je na Zemlju donio Nil Armstrong.

To su prvi uzorci koje je donijela misija "Apollo 11", davne 1969. godine. Tragovi prašine vidljivi su i spolja, a na torbici se nalazi i natpis "Lunar Sample Return".

Aukcijska kuća Sotheby's će kesicu sa prašinom zainteresovanima ponuditi 20. jula, na 48. godišnjicu istorijskog slijetanja Apola 11 na Mjesec.

Procjenjuje se da bi cijena mogla da dostgne vrtoglavih četiri miliona dolara.

