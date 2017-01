Ne zovite vanzemaljce!

U 2018. godini počeće dugo najavljivani program METI /slanje poruka vanzemaljskoj inteligenciji/, koji je podijelio naučnike na one koji ga podržavaju i one koji tvrde da bi to mogao biti početak kraja ljudske civilizacije.

Misija koja će biti pokrenuta u sklopu projekta METI biće revolucionarni pokušaj komunikacije sa vanzemaljcima.

Britanski "Indipendent" navodi da bi projekat čovječanstvu trebalo da omogući uspostavljanje kontakta sa vanzemaljcima, "umjesto da čekamo da se oni jave nama".

Međutim, neki naučnici već su upozoravali na opasnu prirodu slanja takvih poruka. Skretanje pažnje vanzemaljcima na postojanje čovjeka i civilizacije koja se "jedva otisnula u svemir" može dovesti do uništenja čovječanstva.

Naučnici koji su protiv ovog programa navode da bi susret ljudi i razvijenih vanzemaljskih vrsta bio "poput susreta Indijanaca i Kolumba".

Čuveni fizičar Stiven Hoking je protiv ideje slanja takvih signala u svemir. On je prije nekoliko mjeseci izjavio da bi ljudi trebalo da budu "oprezni".

Hoking vjeruje da bi vanzemaljska civilizacija koja stupi u kontakt sa Zemljanima, vjerovatno, ljude posmatrala kao "primitivne bakterije".

"Mogli bi nas poubijati i izbrisati sa lica Zemlje - jednostavno zato jer ih ne bi bilo briga", navodi Hoking.

Časopis "Pipl" piše da ne postoje propisi koji regulišu da li se neka poruka smije poslati u svemir niti šta bi ona trebalo da sadrži.

Međutim, ekipa koja stoji iza projekta METI kaže da se takva poruka može koristiti za "učenje" i razmjenu informacija, ako komunikacija bude uspješna.

Početna poruka mogla bi se oslanjati na osnovne matematičke i naučne koncepte.

U programu METI, čija je centrala u San Francisku, nadaju se da će brzo sakupiti početni milion dolara, koliko im je potrebno za početak programa.

Taj novac će se koristiti za izgradnju ili iznajmljivanje dovoljno snažnog odašiljača koji može poslati poruku u svemir.