Približava se asteroid, šta ako u oktobru padne na Zemlju

Astronomi Evropske svemirske agencije (ESA) saopštili su da će asteroid 2012 TC4 veličine između 15 i 30 metara 12. oktobra ove godine proći na udaljenosti od oko 44.000 kilometara od Zemlje, navodi se na sajtu ESA.

„Mali asteroid koji će proletjeti pored Zemlje 12. oktobra daće naučnicima dragocjenu priliku da nauče nešto više o njegovoj orbiti i sastavu“, navodi se u saopštenju.

Naučnici su istakli da bi asteroid ove veličine, kada bi ušao u Zemljinu atmosferu, proizveo isti efekat kao Čeljabinski meteorit koji je pao 15. februara 2013.

Asteroid je otkriven 2012. godine, ali zbog specifičnosti njegove orbite astronomi donedavno nisu mogli da prate njegovo kretanje i nisu mogli da kažu koliko blizu će prići Zemlji.

„Kampanja za posmatranje 2012 TC 4 je dio šire međunarodne inicijative koju predvodi NASA. Ova kampanja je sjajna prilika da se provjere međunarodne sposobnosti za pronalaženje i praćenje objekata u blizini Zemlje, kao i za projveru naših mogućnosti za davanje zajedničkog odgovora na realnu prijetnju od asteroida“, istakla je ESA.

