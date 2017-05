Sirijus najbolja destinacija svega 69 godina leta

BERLIN - Rene Heler sa Instituta za istraživanja Sunčevog sistema "Maks Plank" i njegov saradnik Mihael Hipke predlažu da ljudi u druge galaksije šalju letjelice veličine sapuna koje bi za 69 godina mogle da pređu nezamislive razdaljine.

Takve minijaturne letjelice, sa ugrađenim tehničkim detaljima, mogle bi imati znatno veća jedra koja bi pokretala Sunčeva svjetlost.



Nakon što je u sistemu Alfa Kentauri, nama najbližoj zvijezdi, otkrivena planeta slična Zemlji na kojoj bi moglo biti života, neki naučnici predstavili su plan za slanje letjelica koje bi mogle da posjete tu planetu, računajući da bi let trajao svega 20 godina.



Sa Zemlje bi bile lansirane brojne minijaturne letjelice teške tek nekoliko grama, opremljene solarnim jedrima površine nekoliko metara kvadratnih.



Sonde bi radile na zrake svjetlosti snažnih lasera na Zemlji uperenih u njihova jedra. Zahvaljujući dugotrajnom pogonu u vakuumu u kojem nema otpora vazduha, one bi vremenom trebale da dostignu petinu brzine svjetlosti, odnosno 60.000 kilometara u sekundi.



Pošto se Proksima Kentauri nalazi na "samo" 4,25 svjetlosnih godina od Zemlje, za putovanje do cilja trebalo bi im oko 20 godina.



To je plan projekta "Staršot", koji su inicirali ruski milijarder i fizičar Jurij Milner, osnivač "Fejsbuka" Marka Cukerberg i slavni naučnik Stiven Hoking.



Ali, u tom planu postoji par ozbiljnih problema koje tek treba riješiti. Jedan je taj što tehnologija neophodna za njegovo ostvarenje još uvijek nije razvijena.



A drugi veliki problem jeste zaustavljanje letjelica kada stignu na cilj. Naime, prema zakonima fizike, za zaustavljanje nekog tijela u idealnim okolnostima potrebna je jednaka energija koja ga je ubrzala do određene brzine.



Drugim riječima, bez rješenja za zaustavljanje, odnosno usporavanje dovoljno da letjelicu neko tijelo "uhvati" u svoju orbitu, sonde bi brzinom od oko 20 odsto brzine svjetlosti jednostavno proletjele kraj sistema u koji su upućene.



Sada naučni par Heler-Hipke nudi ideju sa kočnicama, ali bi sam let trajao duže - oko 95 godina, umjesto 20, jer bi brzina bile manja.



Prema njihovoj računici, za ubrzanje, let i zaustavljanje na putu do sistema Alfa Kentauri trebalo bi 95 godina, a potom za dolazak do Proksime Kentauri još 46 – ukupno oko 140.



To znači da se projekt leta do Proksime Kentauri nikako ne bi mogao ostvariti za vrijeme trajanja jednog ljudskog života.



Ipak, posoji alternativa - da se minijaturne letjelice šalju prema sisitemu Sirijus - najsjajnijoj zvijezdi na noćnom nebu.



Naime, Sirijus, iako je gotovo dvostruko udaljeniji /8,6 svjetlosnih godina od Zemlje/, ima 16 puta jači sjaj pa bi zaustavljanje trajalo mnogo kraće.



Prema računanju naučnika, putovanje u sistem Sirijusa ukupno bi trajalo oko 69 godina, što znači da bi bilo izvedivo u toku prosječnog ljudskog života.



Studija, predstavljena na veb-stranici "Ariksiv" /arXiv.org/, još nije prošla stručnu recenziju, a naučni tim priznaje da će za realizaciju projekta trebati vrlo rafinirana tehnologija. /kraj/nt