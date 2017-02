Šta bi se dogodilo da se Zemlja prestane okretati? (VIDEO)

Naša planeta se oko svoje ose rotira brzinom od 1.674 km/h - premda mi to ne osjećamo. Ali, zaustavljanje Zemlje bismo svakako osjetili, tvrde naučnici.

BRZINA VJETRA BILA BI TOLIKA DA BI BUKNULI POŽARI NA CIJELOJ PLANETI, A TO BI IZAZVALO I EROZIJU SKORO SVEGA

"Sve što nije na Zemlji i nije sigurno na njenim polovima, nastavilo bi da se okreće kao i do tada. Za nas bi to bilo kao da smo u automobilu koji je stao na mjestu, dok je prethodno jurio brzinom 1.674 km/h. Naše tijelo bi se pretvorilo u metak kalibra 22 centimetra", objašnjava naučnik Majkl Stivens. Ljudska tijela bi kod ekvatora poletjela prema istoku brzinom od 465 m/s te bi se posljedično odmah raspala u masu mišića i kostiju, dok bi na polovima ljudi samo nešto duže preživjeli. Oni koji bi nekim čudom preživjeli pretvorili bi se u "supersoničnu rotirajuću travu" te bi se našli u borbi s užasnim vjetrovima. Takvi jaki vjetrovi uništavali bi sve što im se nađe na putu te bi bili slični onima koje bi izazvala detonacija atomske bombe. Brzina vjetra bila bi tolika da bi buknuli požari na cijeloj planeti, a to bi izazvalo i eroziju skoro svega na površini Zemljine kore. Magnetno polje Zemlje bi prestalo da postoji, pa bi sve na njoj postalo izloženo uticaju smrtonosne količine jonizirajućeg zračenja. U tom scenariju bi došlo i do redukcije okeana, ogromni cunamiji bi dodatno poharali planetu, a voda bi krenula prema polovima. Bez rotacije, dan na Zemlji, odnosno na dijelu okrenutom prema Suncu trajao bi 365 dana. Na strani okrenutoj od Sunca, sve bi se smrzlo.