Aćić: Čubrilović ispoštovao pravne procedure

BANJALUKA - Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Marko Aćić rekao je Srni da je na Kolegijumu Narodne skupštine jednoglasno usvojen dnevni red za Kolegijum i 18. redovnu sjednicu skupštine.

Aćić je dodao da su za dnevni red jučerašnje sjednice Kolegijuma glasali i opozicioni poslanici i da su mogli dati primjedbe prilikom glasanja, ali da to nisu učinili.

On je istakao da nisu tačni navodi SDS-a da je predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović obmanuo javnost i da nije ispoštovao stav zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Mladen Bosić, koji je zatražio da se Narodna skupština što prije izjasni o Prijedlogu zakona o osiguranju depozita u bankama BiH.

"Predsjednik Narodne skupštine je uradio sve što mu je bilo na raspolaganju kada je riječ o traženju mišljenja parlamenta Srpske. On je u komunikaciji, kako sa pravnim stručnjacima u Narodnoj skupštini, tako i sa pravnim stručnjacima van nje, a posebno sa ekspertima iz Ministarstva finansija Srpske, konstatovao da su svi poslanici u parlamentu BiH tri puta dobili stav Vlade Republike Srpske i nadležnog ministarstva u vezi sa predmetnim zakonom, i to u februaru, martu i aprilu", rekao je Aćić.

On je objasnio da je Vlada Srpske sva tri puta eksplicitno naglasila koje dijelove zakona treba popraviti i da akt koji je usvojio Dom naroda parlamenta BiH sadrži sve elemente na kojima je insistirala Vlada.

"Ni delegati u Domu naroda nisu usvojili akt suprotan stavovima Vlade Srpske", naglasio je Aćić.

On je ponovio da Bosić u dopisu Narodnoj skupštini nije eksplicitno zatražio zakazivanje sjednice, jer nije ni ovlašten za to, niti je takav zahtjev došao u Narodnu skupštinu do sjednice Kolegijuma.